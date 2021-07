Borsellino: domani Milano ricorda vittime, tra le iniziative 'Erano eroi'

18 luglio 2021 a

a

a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - 'Erano eroi' è il titolo dell'iniziativa in ricordo delle vittime della strage di via D'Amelio a Palermo, di cui ricorre il 29esimo anniversario, che si terrà domani, lunedì 19 luglio, alle 18.30 in sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune meneghino.

All'incontro, promosso dalla Presidenza del consiglio comunale di Milano, Libera, WikiMafia e Quarto Savona Quindici, parteciperanno il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il presidente onorario di Libera, già procuratore della Repubblica di Palermo e Torino Giancarlo Caselli, la presidente di Quarto Savona Quindici Tina Montinaro e il presidente della Commissione consiliare antimafia David Gentili. Modererà il direttore di WikiMafia Pierpaolo Farina.

"Sarà un momento importante di ricordo ma anche di confronto su quello che è stata la mafia della stagione delle stragi e su quello che è la mafia oggi - interviene il presidente del Consiglio comunale Bertolé -. Bisogna custodire la memoria e il valore del sacrificio di Borsellino, Montinaro e di tutti i servitori dello Stato uccisi dalla criminalità organizzata, perché rimangano sempre un esempio e un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini di oggi e per le nuove generazioni".