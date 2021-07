Lombardia: arriva 'Appennino Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga d'Italia (2)

18 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Appennino Bike Tour, che si avvale del Patrocinio dei ministeri della Transizione Ecologica, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Turismo, dell'Anci e di Federparchi. Oggi davanti il municipio di Brallo di Pregola sono intervenuti fra gli altri Sebastiano Venneri, portavoce nazionale Legambiente, Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino e ideatore del progetto, Christos Chlapanidas, sindaco di Brallo di Pregola e Attilia Vicini, consigliera comunale di Voghera premiata come ambasciatrice degli Appennini per il suo impegno per il territorio.

"La pandemia ha fortemente avvicinato le persone alla natura e allo sport, facendo esplodere in maniera inaspettata il cicloturismo, complice anche la diffusione delle e-bike" afferma Sebastiano Venneri. "È una vera e propria rivoluzione quella che stiamo vivendo e può rappresentare una nuova occasione di crescita e sviluppo sostenibile per queste aree che vivono difficoltà economiche e spopolamento. Con Appennino Bike Tour stiamo lavorando affinché i Comuni siano pronti a raccogliere questa nuova e cruciale sfida", conclude.

"La Ciclovia dell'Appennino, undicesima ciclovia turistica nazionale - spiega Enrico Della Torre - è stata finanziata con due milioni di euro per l'installazione della cartellonistica dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Per l'autunno 2021, il percorso definitivo e le grafiche turistiche del percorso saranno consegnati al Ministero che potrà quindi procedere alla messa in opera della segnaletica rendendo tabellato l'itinerario Appennino Bike Tour per l'estate 2022. Al momento la Ciclovia, il cui tracciato va da Altare in Liguria ad Alia in Sicilia, è comunque percorribile attraverso le tracce scaricabili dal sito www.appenninobiketour.com".