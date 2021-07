Tpl: De Corato, 'flotta green Atm? da Sala ennesima marchetta elettorale'

18 luglio 2021 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Mancano due mesi e mezzo al voto, ma questo non impedisce al 'camaleonte' Sala di fare l'ennesima marchetta elettorale green promettendo che entro il 2030 la flotta bus di Atm sarà completamente libera dal gasolio. Come fa a garantire lui che tra nove anni la città sarà libera dai mezzi di trasporto diesel?". A chiederselo è Riccardo De Corato, consigliere comunale di FdI a Milano.

"L'ennesima iniziativa che arriva proprio in vista delle elezioni come, per fare alcuni esempi, il protocollo di contrasto ai taxi abusivi, l'istituzione di una consulta per la Mobilità sostenibile, il rinvio delle tasse locali o l'istituzione del garante del verde, del suolo e degli alberi. E come se non bastasse, a pochi mesi dalle amministrative, il primo cittadino ha annunciato anche di voler assumere 500 vigili, proprio quelli che mancano per riportare il Corpo milanese ai numeri che aveva con il centrodestra", aggiunge.

"Chissà quali altre promesse e marchette dobbiamo aspettarci ancora da qui alle elezioni!" conclude De Corato.