Tv: ascolti, 'Vivi e lascia vivere' su Rai1 vince il prime time

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica della fiction 'Vivi e Lascia Vivere' vista da 1.729.000 telespettatori (9,27% di share). Secondo gradino del podio per Rai2 con 'Delitti in Paradiso' che ha totalizzato 1.687.000 telespettatori e uno share dell'8,94%. Terzo posto per Canale 5 con 'Grand Hotel – Intrighi e Passioni' che ha ottenuto 1.429.000 telespettatori e uno share del 9,86% di share.

A seguire, su Rai3 il programma 'Kilimangiaro Estate' è stato visto da 1.037.000 telespettatori (5,98% di share) mentre su Italia1 'Colorado' è stato seguito da 884.000 telespettatori (5,77% di share). Su Retequattro, invece, 'The Next Three Days' ha totalizzato 670.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,34% di share mentre su Tv8 'Il Tesoro dell'Amazzonia' ha registrato 576.000 telespettatori e uno share del 3,28%.

Chiudono gli ascolti del prime time La7 con 'Scoprendo Forrester' che ha ottenuto 441.000 telespettatori e il 2,95% di share e Nove con 'Cambio Moglie', che è stato visto da 271.000 telespettatori (2,2% di share). (segue)