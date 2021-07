Covid: Morani, 'green pass obbligatorio per accesso al Parlamento'

19 luglio 2021 a

a

a

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Rendere obbligatorio il green pass per l'accesso al Parlamento". E' quanto propone Alessia Morani, deputata del Pd.

“Credo - spiega - che uno dei primi luoghi in cui applicare l'obbligatorietà del green pass sia il Parlamento italiano. Ogni settimana migliaia di persone stanno insieme in un luogo chiuso per molte ore. Cominciamo noi a dare il buon esempio. Cosa ne pensano i colleghi di Camera e Senato?”.