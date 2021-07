Covid: Conte, 'pieno sostegno M5S a piano vaccinale, non abbassare guardia'

19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5S sul completamento piano vaccinale e alla politica sanitaria. C'è una recrudescenza del numero dei contagi, non possiamo abbassare la guardia ma mantenere sempre vigili i presidi. Dobbiamo continuare a promuovere la campagna vaccinale perché è l'unico vero antidoto per poter contrastare la diffusione della pandemia, le nuove ondate, ed è il modo migliore per proteggere il tessuto economico e sociale". Così il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col presidente del Consiglio.