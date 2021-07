19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il M5S darà il contributo per migliorare" la riforma della giustizia, con un "atteggiamento costruttivo". Lo dice il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. "Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c'è una dialettica parlamentare". Con Draghi "non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo".