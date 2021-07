Paralimpiadi: Pancalli, 'consapevoli di poter fare bene, auspichiamo tante medaglie'

19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - “È il Festival della ripartenza. Come vorremmo che Olimpiade e Paralimpiade potessero rappresentare quella benedetta luce in fondo al tunnel. Ci apprestiamo ad affrontare questa edizione con la consapevolezza di poter far bene, i nostri atleti hanno dimostrato questa capacità straordinaria di resilienza e auspichiamo di poter portare a Trento tante medaglie”. Così Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del ‘Festival dello Sport' che si svolgerà a Trento dal 7 al 10 ottobre 2021.