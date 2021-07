Calcio: Ballo Touré, 'Milan un sogno, darò il 200%'

19 luglio 2021 a

Milano, 19 lug. - (Adnkronos) - "All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È un sogno per me". Queste le prima parole di Fodé Ballo-Touré da giocatore del Milan. Il 24enne francese si alternerà sulla fascia sinistra con Theo Hernandez. "Lui è molto forte, è cresciuto tantissimo -dice a Milan Tv-. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perché non seguire le sue orme?". Ballo Touré ha scelto la Nazionale senegalese. "Mia madre è del Senegal. Ho giocato nelle giovanili della Francia, ma poi il tecnico del Senegal mi ha chiamato. Per me era una buona opportunità, ci siamo capiti. Volevo rendere fiera mia madre che è nata in Senegal e così ho deciso di rappresentare il Senegal".

In maglia rossonero avrà l'occasione di giocare in Champions League. "Non l'ho mai giocata purtroppo. Con il Lille siamo arrivati secondi e poi sono andato al Monaco, che però non si era qualificato -ricorda Ballo Touré-. La Champions è qualcosa di incredibile, spero di giocarla presto, di dimostrare il mio valore e di arrivare il più lontano possibile con il Milan". Infine ai tifosi la promessa di massimo impegno. "Posso dire che darò il 200% per la maglia. Anche se non dovesse essere tutto facile, spero che mi supportino. Nel calcio ci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò davvero di tutto per riuscire a renderli felici. Speriamo di fare una grande stagione. Forza Milan!".