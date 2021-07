Appuntamenti online e privacy: foto e informazioni personali del 37% degli italiani condivise senza il loro consenso

19 luglio 2021 a

Milano, 19 luglio 2021- Negli ultimi decenni, molte delle attività della nostra vita quotidiana sono state trasferite online comprese, ad esempio, le relazioni e gli appuntamenti amorosi. In alcuni Paesi le app di incontri sono diventate il modo più

Con la diffusione dei social network e delle app di incontri, la comunicazione è diventata più facile, veloce e immediata. Secondo una ricerca di Kaspersky, la metà (55%) degli italiani ammette che le app di incontri hanno reso gli appuntamenti più semplici da organizzare, ma il 67% afferma anche di aver paura di poter diventare vittima di stalking da parte delle persone che incontra online, una minaccia questa che può essere classificata tra le conseguenze del doxing.

L'eccessiva condivisione di informazioni personali nelle app di incontri e sui social media è una pratica che potrebbe portare problemi in futuro. Gli utenti lasciano diverse tracce online che potrebbero essere utilizzate dai doxer per trarne vantaggio. L'accesso dei doxer a dati come l'indirizzo di casa, il luogo di lavoro, il nome o numero di telefono di una vittima aumenta il rischio che le minacce dal mondo online si trasferiscano in quello reale. Infatti, il 14% dei connazionali dichiara di essere stato vittima di doxing e di questi il 9% ha dichiarato di non essersene accorto non avendo familiarità con questa pratica.

La ricerca rivela anche maggiori dettagli sulle minacce alla privacy che gli utenti affrontano quando si frequentano online. Il 37% degli intervistati ha ammesso di aver subito dal proprio partner uno di questi abusi: la condivisione di screenshot di conversazioni private avvenute online senza il proprioconsenso, la minaccia di diffondere informazioni personali trovate online, la condivisionepubblicadi foto intime o stalking nella vita reale. Tutte conseguenze dirette del doxing. Il problema più diffuso è il cyberstalking: il 17% degli intervistati ammette di essere stato perseguitato sui social media da una persona che non era neppure tra i match sulle app di incontri.

“I social media e le app di dating hanno reso gli appuntamenti amorosi più semplici da organizzare. Online oggi è possibile anche trovare l'amore della propria vita ma sfortunatamente esistono anche bot e truffatori in cerca di vittime. Ecco perché anche in queste occasioni è importante ricordare le regole di base della privacy digitale. Per frequentarsi online in modo sicuro, il mio consiglio è di non condividere informazioni personali che potrebbero identificarvi, come il numero di telefono, la posizione, l'indirizzo di casa e di lavoro, ecc. Prevenire le minacce ti consentirà di goderti gli appuntamenti online senza alcun timore", ha commentato Anna Larkina, security expert di Kaspersky.

Per proteggere le proprie informazioni personali, Kaspersky consiglia inoltre di:

• Controllare sempre le impostazioni della privacy sulle app che si utilizzano, per ridurre al minimo la probabilità che i propri dati vengano condivisi o archiviati da terze parti a propria insaputa.

• Utilizzare l'autenticazione a due fattori. L'utilizzo di un'applicazione che genera codici monouso è più sicuro rispetto alla ricezione del secondo fattore tramite SMS. Se si necessita di ulteriore sicurezza, investire in una chiave hardware 2FA.

• Ricordarsi sempre che ciò che si condivide online potrebbe essere interpretato e utilizzato da altri.

Metodologia

A giugno del 2021, Kaspersky ha commissionato a Sapio un sondaggio online su oltre 18.000 intervistati per esplorare il ruolo delle app di incontri e il rapporto tra tecnologia e relazioni. Il campione comprendeva 2.000 intervistati provenienti dal Regno Unito e1000 da ciascuno dei seguenti paesi: Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi. 500 intervistati invece per: Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Turchia, Egitto, Cina, Giappone, India, Australia, Indonesia, Brasile, Colombia, Cile, Perù, Argentina, Messico e Russia.

