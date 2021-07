19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "A quanto pare qualcosa non torna con la vaccinazione di Giuseppe Conte, neo leader del M5S. Come mai a 57 anni non ha ancora fatto entrambe le dosi ? Eppure come ex premier di tempo libero dovrebbe averne!". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro.