Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Il gol di Lorenzo Insigne, con il tiro a giro, contro il Belgio nei quarti di finale dei campionati europei è stato inserito tra le dieci reti candidate a essere votate come gol della stagione 2020/2021. Via Twitter non manca il supporto dell'account ufficiale della selezione italiana, con tanto di chiamata alle armi ai tifosi.