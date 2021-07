Covid: Giovannini, ‘su green pass in discussione diverse proposte'

20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Sul green pass "il governo sta discutendo diverse proposte e a breve presenteremo la nostra proposta". A riferirlo il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, interpellato a margine della presentazione del rapporto 2020 dell'Enac. "Il green pass è un elemento importante. Dobbiamo capire insieme a tutti gli altri ministri e in dialogo anche con le regioni come utilizzarlo per tenere sotto controllo la pandemia”, ha aggiunto, sottolineando che “la sicurezza di tutti è un elemento cruciale per non fermare la ripartenza “.