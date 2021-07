Generali Italia: annuncia investimento di oltre 500 mln euro per nuovo modello Health&Welfare (4)

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Dalla partnership strategica tra Cdp Venture Capital e Generali Welion per il senior living, nasce la nuova società Convivit: un nuovo modello abitativo con servizi digitali, di assistenza e benessere per over 65 autosufficienti. Entro 10 anni in tutta Italia oltre 20 residenze per 2.500 persone con 2.000 appartamenti moderni basati su un nuovo concept che integra servizi, IoT (Internet of Things) spazi comuni e aree verdi. I servizi offerti spazieranno da quelli dedicati all'aspetto residenziale, come ad esempio la connettività Wi-Fi illimitata, portineria h24 e lavanderia, a quelli su salute e sicurezza, con la possibilità di indossare dispositivi per il monitoraggio costante dei parametri di salute, assistenza telefonica h24, servizi sanitari da operatori specializzati, fino ai servizi per il benessere e l'intrattenimento con beauty center, parrucchiere, attività ricreative e palestra.

Generali promuove Benessere e Salute a scuola, nelle famiglie e nelle aziende con programmi per stili di vita sani, dalla consulenza nutrizionale a quella sportiva, per le famiglie con Immagina una vita Più di Generali e i Protection Days Salute di Alleanza Assicurazioni; Percorsi didattici nelle scuole dedicati alla Salute per 160 mila alunni delle classi 3a, 4a, 5a elementare con The Human Safety Net e Ora di Futuro. Promozione cultura welfare per le aziende per oltre 30 mila piccole medie imprese con Welfare Index Pmi. Nuova campagna di prevenzione Salute con teleconsulto e check up gratuiti per i clienti.