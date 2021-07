Giustizia: Bergamini (Fi), 'battaglia di Berlusconi determinante'

20 luglio 2021 a

Roma 20 lug. (Adnkronos) - “Le convergenze parallele che registriamo sul tema della giustizia dimostrano che la battaglia che il presidente Berlusconi ha portato avanti contro tutto e tutti dalla sua discesa in campo è stata determinante per produrre un profondo e necessario cambiamento culturale. I tempi sono finalmente maturi per una riforma del sistema giudiziario". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

"Se i protagonisti della politica di ieri (e in alcuni casi anche di oggi) -spiega l'esponente azzurra- avessero affrontato il tema in modo oggettivo, oggi, probabilmente, quella riforma avrebbe già cominciato a dare i suoi frutti, risparmiando al paese macroscopiche distorsioni. Vogliamo che sia garantita la legalità in osservanza dei diritti sanciti dalla Costituzione e questa sarà la stagione giusta per avviare una riforma attesa da molto tempo”.