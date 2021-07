“Il 60% ricoverati è vaccinato": gaffe del consigliere di Johnson

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Clamorosa gaffe di sir Patrick Vallance, massimo consigliere scientifico del governo britannico guidato da Boris Johnson. Facendo il punto sui contagi covid in una conferenza stampa, alla quale Johnson in isolamento ha partecipato da remoto dalla sua residenza a Chequers, Vallance ha affermato che "il 60% dei ricoverati ha ricevuto due dosi di vaccino". L'esperto ha poi aggiunto che questo non deve sorprendere "perché i vaccini non sono efficaci al 100%".

Lo stesso Vallance si è poi corretto in un post pubblicato su Twitter: "Correggo una statistica che ho dato in conferenza. Circa il 60% dei ricoveri covid non è di persone che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino. Anzi, il 60% dei ricoveri riguarda attualmente persone non vaccinate".