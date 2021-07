SNAI – Olimpiadi Tokyo 2020: Italia a caccia di medaglie il risultato di Rio può essere migliorato

20 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Gli azzurri possono andare oltre i 28 podi dell'edizione brasiliana. L'Over 34,5 si gioca a 1,85 – Medagliere, Stati Uniti inarrivabili: il primo posto a 1,10.

Milano, 20 luglio 2021 – Prendono il via, con un anno di ritardo, le Olimpiadi di Tokyo, e l'Italia è chiamata a migliorare il risultato ottenuto cinque anni fa a Rio de Janeiro. La spedizione azzurra nella precedente edizione si fermò a 28 podi, ma nella rassegna a cinque cerchi che partirà stanotte con le prime gare, due giorni prima dell'inaugurazione ufficiale, può ambire a un risultato migliore. I betting analyst di SNAI collocano l'Over 34,5 medaglie dell'Italia a 1,85, stessa quota dell'Under e quindi con un pronostico in prefetto equilibrio. Per quanto riguarda gli ori, invece, gli azzurri contano di superare gli otto successi di Rio. Obiettivo possibile, ma non certo scontato. L'Over 8,5 di successi si gioca a 1,75, in leggero vantaggio sull'Under offerto a 1,95. Interessante anche la quota del testa a testa, dove l'Italia è contrapposta alla Francia: transalpini favoriti a 1,47, l'Italia è offerta a 2,50.

Medagliere, Cina a 7,50 – Non c'è storia per quanto riguarda la vittoria del medagliere generale, dove gli Stati Uniti hanno già in tasca il successo a 1,10. La selezione più vicina è quella cinese, seppur con un distacco già abissale (la quota è 7,50). I padroni di casa del Giappone sono terzi a 20, mentre non ci sono chance per l'Italia, in quota a 300.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434