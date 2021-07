20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "È tornata la Fornero per la gioia di quel cazzaro di Salvini che la voleva in esilio su un'isola deserta e se la ritrova a Palazzo Chigi". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, in un passaggio di un lungo post in cui va all'attacco frontale del governo.