Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (4)

20 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Tornano anche le grandi anteprime cinematografiche. Si inizia con 'Sognando a New York – in the heights', distribuito da Warner Bros Pictures. La Sala Truffaut accoglierà alcune delle strade più belle della Grande Mela che fanno da cornice all'avventura magica e carica di emotività, un viaggio vibrante e sorprendente che fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico del regista Jon M. Chu. Due le proiezioni: la prima riservata ai juror Generator +13, mentre alle 21.30 replica aperta al pubblico su prenotazione.

Iniziano anche gli incontri della sezione 'Impact!': 150 giovani si confronteranno con uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura, imprenditoria, sport. Ospiti della prima giornata saranno il sociologo Domenico De Masi, che come sempre offrirà ai ragazzi i suoi interessantissimi spunti di riflessione, e l'attrice Greta Esposito, ex giurata e oggi astro nascente del cinema e della tv. Il primo incontrerà i partecipanti della sezione Impact! alle ore 16.00, Greta Esposito interverrà alle ore 17.30.

Torna anche la grande musica con Vivo Giffoni - Giffoni Music Concept: 11 showcase, dal 21 al 31 luglio, con 25 artisti del panorama musicale del momento. Un viaggio interessantissimo tra le espressioni più valide del panorama musicale italiano. Si inizia domani con uno speciale benvenuto dedicato ai giffoner. Alle ore 21.00, presso l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, protagonisti gli Street Clerks in un appuntamento, solo per domani sera, riservato ai giurati.