Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un grido di felicità, quello dei tremila giurati che da domani, 21 luglio, e fino al prossimo 31 luglio saranno il cuore e l'anima di Giffoni50Plus, l'edizione della ripartenza, quella che più di tutte vuole coniugare leggerezza e riflessione, la normalità del ritrovarsi insieme e la straordinarietà di farlo proprio oggi in presenza e con la voglia di confrontarsi, di scambiarsi idee, di condividere. Al via, perciò, il progetto più ambizioso dalla nascita di Giffoni, che vuole essere un omaggio ai cinquant'anni di storia di un'idea che ha saputo conquistare il mondo.

“Il viaggio - commenta il fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è uno dei temi centrali di #GIffoni50Plus. Ci piace intenderlo come un ritorno a casa, un omaggio alle nostre origini, un riferimento costante alle nostre radici. Ecco perché quest'anno abbiamo voluto che Giffoni parlasse ancora di più del nostro Paese e della nostra regione, la Campania. Ritornare a casa significa affrontare un percorso emotivamente coinvolgente, mettersi in discussione e rinnovarsi. È quello che vogliamo fare in questi giorni. Giffoni 2021 non è solo un programma di attività per quanto fittissimo, ma è soprattutto un racconto: è una dichiarazione d'amore nei confronti di ragazze e ragazzi che si sono sentiti in un mondo sospeso, soli, incompresi o ignorati. Tutto ciò ora deve trovare una giusta collocazione ed è per questo che, oggi più che mai, i giovani sono stati la nostra guida nell'ideazione di questa edizione”.

La cerimonia di apertura è in programma per domani, mercoledì 21 luglio, con inizio alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema. Il direttore Gubitosi accoglierà Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che inaugurerà #Giffoni50Plus. Parteciperanno Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente Autonomo Giffoni Experience, Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, autorità della provincia di Salerno e i sindaci del territorio.