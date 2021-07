Olimpiadi: positiva Aguirre cilena del taekwondo, è esclusa dai Giochi

20 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 20 lug. - (Adnkronos) - Fernanda Aguirre non potrà partecipare ai Giochi di Tokyo. La cilena, specialista del taekwondo, è infatti risultata positiva al test effettuato al suo arrivo all'aeroporto di Tokyo e poi anche a un secondo esame di conferma effettuato sempre nella struttura aeroportuale. Alla Aguirre, seppur asintomatica, è stato impedito di recarsi al villaggio olimpico ed è stata messa in quarantena per almeno dieci giorni e quindi addio Giochi visto che la sua specialità, i 57 kg, si svolgerà domenica prossima. In isolamento, anche se negativo al tampone, anche il tecnico che la accompagnava.