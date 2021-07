Editoria: al via iscrizioni per '#Ioleggoperché', la nuova edizione dal 20 al 28 novembre (2)

20 luglio 2021 a

(Adnkronos) - “La riscoperta della lettura avvenuta nell'ultimo anno – afferma il ministro della Cultura Dario Franceschini - ha messo in luce quanto sia forte e radicata un'abitudine erroneamente considerata in declino in un mondo sempre più digitale. Proprio nel momento in cui la pandemia ci costringeva a un uso sempre più intenso della tecnologia per continuare a rimanere in contatto gli uni con gli altri e a fruire della cultura, in molti hanno potuto e voluto prendere un libro in mano e leggere. Fosse esso un romanzo, un saggio, una raccolta di racconti o di poesie, il libro è stato un fedele compagno in mesi molto difficili. Per questo motivo è lodevole insistere nel promuovere ancora di più la lettura tra i giovani, che grazie a #ioleggoperché hanno maggiori possibilità di scoprire questo piacere”.

Nella stessa direzione di promozione e diffusione della lettura come indispensabile strumento di crescita anche 'Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole', la campagna nazionale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in Italia e alle scuole italiane all'estero, che invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta originali e coinvolgenti. In sinergia con #ioleggoperché, con cui condivide obiettivi e finalità, l'ottava edizione si svolgerà dal 15 al 20 novembre 2021, in un ideale passaggio di testimone che vede nella fine di una campagna l'inizio dell'altra.

Un grande lavoro di squadra che, a partire dagli editori e dalle Istituzioni, coinvolge per #ioleggoperché ancora una volta librerie, biblioteche, media, tutte le tv (Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24) e privati cittadini per formare i lettori di domani. Tutti insieme per arricchire il patrimonio di libri delle scuole italiane.