Calcio: Apa Milan e Milanisti 1899, 'vicini a Gazidis in questo delicato momento'

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "APA Milan e Milanisti 1899 sono vicini all'amministratore delegato di ACMilan, Ivan Gazidis, in questo momento delicato della sua vita personale. Nella certezza che tutto si risolverà per il meglio, gli augurano una pronta guarigione. Forza Ivan, Forza Milan!". Così l'associazione piccoli azionisti del Milan e l'associazione milanisti 1899 in un comunicato congiunto mostrano la loro vicinanza all'ad rossonero Ivan Gazidis a cui è stato diagnosticato un tumore alla gola.