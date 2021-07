Tennis: Atp Umago, esordio vincente per Giannessi e Cecchinato

20 luglio 2021 a

Umago, 20 lug. - (Adnkronos) - Prosegue la corsa di Alessandro Giannessi nel 'Plava Laguna Croatia Open', torneo Atp 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il 31enne spezzino, numero 177 del mondo, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto all'esordio nel tabellone principale per 7-6 (7-4), 7-5, in poco meno di due ore di gioco, il ceco Jiri Vesely, numero 86 del ranking Atp. Avanza al secondo turno anche Marco Cecchinato, numero 82 del mondo, che sconfigge lo sloveno Aljaz Bedene, numero 58 Atp e quinta testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un'ora.