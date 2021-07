20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Sulle elezioni amministrative "saremmo dovuti partire prima: è chiaro che siamo in difficoltà, quindi faremo un punto dedicato nei prossimi giorni in modo da poter risolvere tutti i problemi che provengono dai territori e che state ponendo". Lo ha detto il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei gruppi, rimarcando la necessità di "un regolamento per le liste".