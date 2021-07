Covid Usa, Fauci: "Variante Delta 80% nuovi contagi"

20 luglio 2021 a

Oltre l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla variante Delta. Parola del virologo Anthony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l'arma più efficace, al 90 per cento, contro il contagio. Diagnosticata per la prima volta in India, la variante Delta si trasmette in maniera ''straordinaria'' e ha una contagiosità che va ''ben oltre'' tutte le altre varianti finora confermate, ha detto Fauci.

All'udienza al Senato era presente anche il direttore dei Centri per il controllo delle Malattie (Cdc) Rochelle Walensky, che ha affermato che il numero medio di decessi negli Stati Uniti è salito a 239 al giorno, con un aumento del 48% rispetto alla settimana precedente. La stragrande maggioranza dei decessi avviene tra le persone non vaccinate, ha precisato Walensky.