Rai, sì della Vigilanza a Marina Soldi presidente

(Adnkronos) - La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha espresso parere favorevole alla scelta di Marinella Soldi nel ruolo di presidente della Rai con 29 sì, 5 no, 3 le schede bianche. Presenti 37 commissari su 40. Maggioranza necessaria 27 voti. Marinella Soldi, quindi, ne ha presi 2 in più di quanti ne servissero.

“Fdi non ha partecipato alla votazione perché riteniamo una brutta pagina per la democrazia quanto avvenuto: l'opposizione è fuori dal Cda Rai per la prima volta”, ha detto al termine del voto il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, protestando contro l'impossibilità di fare una dichiarazione di voto: “Al di là della prassi - ha sottolineato - il presidente, visto lo strappo che c'è stato, avrebbe potuto scegliere di fare un giro di dichiarazioni prima del voto”.

"Anche in questo caso la Lega ha dimostrato che il senso di responsabilità viene prima dell'attaccamento alle poltrone. Buon lavoro alla presidente Soldi. Ai nuovi vertici Rai chiediamo attenzione alla qualità dei prodotti, valorizzazione delle risorse interne, una proiezione internazionale anche grazie al nuovo polo di Milano, senza mai rinunciare al racconto del nostro meraviglioso territorio. Ora aspettiamo i vertici in Vigilanza per un sereno e costruttivo confronto", è la dichiarazione dei parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio (capogruppo), Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantino.

"Il voto espresso dalla commissione di Vigilanza Rai sul nome di Marinella Soldi è molto importante e positivo. C'è la consapevolezza, condivisa, che con la sua presidenza la Rai possa intraprendere quel percorso di rilancio sempre più necessario e urgente”. Così Valeria Fedeli, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai.

“Marinella Soldi è la nuova presidente del Consiglio di amministrazione della Rai. A lei il nostro augurio di buon lavoro. Con questo ultimo passaggio in Commissione di Vigilanza il rinnovo dei vertici è completato". Lo dicono i componenti del MoVimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai. "La nuova consiliatura è chiamata a valorizzare al meglio tutte le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo: umane, economiche e tecnologiche. Noi continueremo a vigilare con impegno sullo svolgimento trasparente e sul rispetto delle norme e del Contratto di servizio -proseguono-. Speriamo che in continuità con il lavoro fin qui svolto, la Rai vada avanti ad investire nella cultura e nei progetti educativi".

"La Vigilanza dice sì a Marinella Soldi presidente: un successo per le ottime scelte di Draghi sulla Rai. Ora priorità ritorno informazione, pluralismo e giornalismo. Chiusa la dannosa stagione della Rai di Conte. Fuortes acceleri su Newsroom e riporti rispetto deontologia nei tg", scrive su Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.