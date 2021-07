Covid: Calenda, 'fatta seconda dose, no giochini partitici su un cosa così seria'

21 luglio 2021 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Cinquanta minuti per la seconda dose. E come per la prima organizzazione impeccabile. Molto fiero dei giovani straordinari che fanno questo lavoro. Rassicurando e spiegando. L'Italia migliore. #vaccinati_e_contenti". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter, a proposito del vaccino anti Covid.

Poco prima, il leader di Azione aveva scritto in un altro tweet: "Leader del primo e secondo partito italiano non si sono vaccinati. Il sindaco della Capitale neanche. Conte boh. Poi vi chiedete perché ci sono 2,5 milioni di over 60 che non si vaccinano. Io intanto oggi faccio la seconda dose. #vaccinatevi".

Calenda aveva poi spiegato: "E questa situazione è tanto più sconveniente in quanto i leader in questione sono quelli che dicono 'no alle chiusure', 'no alle limitazioni delle libertà' 'no alla mascherina' etc. Sono morte 128.000 persone. Giochini partitici su una cosa così seria non sono ammessi".