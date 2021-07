Mirabilandia sabato compie 29 anni e festeggia con una promozione speciale

21 luglio 2021 a

Ravenna, 21 lug. (Adnkronos) - Sabato 24 luglio Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d'Italia, compie gli anni. In 29 stagioni ha fatto divertire grandi e piccini, con attrazioni da Guinness dei primati, animazioni, spettacoli da record, novità e ambientazioni sempre nuove. Per festeggiare tutti insieme, Mirabilandia ha attivato una promozione, valida dalle ore 17 del 24 luglio, che consente l'ingresso serale fino alle 22 al prezzo speciale di 9,90 euro.

"Un'occasione imperdibile per i più piccoli - si legge in una nota - che potranno vedere “Otto DJ!” al teatro di Mike & Otto e sul viale di iSpeed il divertente meet&greet “Il garage di Fanny”. Al Pepsi Theatre andrà in scena la magia della Città di Smeraldo con il musical “Il Mago di Oz” e sull'asfalto della stunt arena l'acclamatissimo “Hot Wheels City: la nuova sfida”. Le nuove modalità di fruizione introdotte dal Parco, l'adozione delle misure necessarie a regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l'uso dei dispositivi di sicurezza individuale fanno sì che Mirabilandia sia un parco sicuro dove potersi divertire senza pensieri".