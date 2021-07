Covid: Fico, 'no a forzature, tra poco numero vaccinati sarà enorme'**

21 luglio 2021 a

a

a

Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Mi sembra un'idea sui generis che chi deve lavorare deve presentare per forza un green pass e la vaccinazione, ci sono tanti modi per gestire la situazione. In pochi mesi ci sarà un numero enorme di vaccinati, stiamo procedendo. Io non voglio forzature, voglio ci si informi, si possa parlare con i medici di base, ascoltare il territorio per arrivare al meglio per il nostro Paese. In un momento difficile le forzature sono uno sbaglio". Lo ha detto Roberto Fico al Ventaglio.