Medpharm implementa l'estensione Netsuite PSA di Peregrine Connect per Microsoft Project per ottenere previsioni accurate delle entrate e ridurre il lavoro manuale dell'80%

IRVINE, California, 21 luglio 2021 /Prnewswire/ -- L'estensione NetSuite PSA per Microsoft Project di Peregrine Connect è stata selezionata da Medpharm per la contabilizzazione delle entrate per i progetti aziendali in corso e completati. Medpharm è un'azienda CDMO leader nel mondo(Contract Development and Manufacturing Organization) che fornisce servizi di progettazione e sviluppo di prodotti topici e transdermici, offrendo una ricerca solida e innovativa per lo sviluppo di prodotti farmaceutici approvati.

L'ostacolo di Medpharm La sfida di Medpharm consisteva nel fatto che i loro progetti possono essere molto lunghi e complessi dal punto di vista della programmazione. Hanno utilizzato Microsoft Project fin dall'inizio come loro strumento di pianificazione del progetto e per capire i segmenti della loro attività da un punto di vista dei costi. Quando hanno scelto di migrare dal loro sistema ERP esistente a Netsuite PSA era essenziale mantenere Microsoft Project in funzione e procedere all'integrazione senza interruzioni. Tentare di espandere la funzionalità di Microsoft Project in Netsuite PSA sarebbe irrealizzabile, richiederebbe tempo e costi proibitivi.

« Il punto di svolta è avvenuto quando gli altri fornitori hanno detto "Sì, pensiamo di poterlo fare", ma Netsuite ci ha detto che Peregrine Connect l'ha "Già fatto!" » ha detto Andrew McWaters, VP delle Tecnologie informatiche di Medpharm.

Netsuite PSA di Peregrine Connect aiuta a superare la complessità aumentando l'efficienza operativa

La soluzione di Medpharm era di utilizzare Peregrine Connect per la sua competenza con Microsoft e l'esperienza nell'integrazione. Peregrine Connect è stata in grado di fornire il suo strumento di estensione di Netsuite PSA per la sincronizzazione con Microsoft Project. L'implementazione dell'estensione di Netsuite PSA per Microsoft Project è stata completata in meno di tre mesi, ciò che ha soddisfatto la tempistica aggressiva di Medpharm. Medpharm era estremamente soddisfatta delle risorse fornite loro durante la fase di implementazione, facendo notare che il team di assistenza di Peregrine Connect ha contribuito ampiamente al loro successo.

« Il supporto avuto da Peregrine Connect è stato il massimo, ed io sono nel settore dei software da oltre 30 anni. E 'stato estremamente rinnovatore da vedere! » ha detto Andrew McWaters, VP delle Tecnologie informatiche di Medpharm.

Valori commerciali:

A proposito di Medpharm:Medpharm è leader mondiale nella fornitura di servizi di progettazione e sviluppo di prodotti topici e transdermici. Si avvalgono di modelli di test delle performance unici ed economici per mitigare i rischi ed accelerare i tempi di sviluppo. Fondata al King's College di Londra, Medpharm è cresciuta fino a diventare una fiorente azienda nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Fornendo servizi che vanno dall'API alla fornitura di lotti clinici, Medpharm è un leader affermato e di fama mondiale nello sviluppo di prodotti dermatologici, per le unghie, gli occhi, le vie aeree, le mucose e i prodotti transdermici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.medpharm.com/en/

