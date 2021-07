Olimpiadi: Vitali (basket), ‘Non siamo a Tokyo in vacanza, vogliamo fare qualcosa di importante'

21 luglio 2021 a

Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - “La prima partita del torneo olimpico di basket con la Germania? Non ci aspettiamo nessuna partita facile, sarà una grande emozione, ma siamo pronti a godercela e a dare tutto quello che abbiamo, con umiltà e fame, come fatto in Serbia e con la voglia di fare qualcosa di importante”. Lo ha detto la guardia azzurra Michele Vitali all'Adnkronos sull'esordio nel torneo di basket di Tokyo 2020 della nazionale azzurra di Meo Sacchetti. “Gli Usa favoriti per l'Oro? Ce ne sono tante di squadre favorite, Argentina, Australia, Francia, Spagna, oltre agli Stati Uniti, è una competizione di livello altissimo, e devi essere pronto a dare tutto con nessun rimpianto. Obbiettivo? Non siamo qua in vacanza, non ci siamo posti un obbiettivo, ora c'è la Germania e pensiamo ad una partita alla volta. Siamo qui per provare a fare qualcosa di importante e divertirci", ha aggiunto Vitali.