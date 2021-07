Europei: lo psichiatra Crepet, 'pullman con giocatori si doveva evitare'**

21 luglio 2021 a

a

a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Lo sport non ha dimostrato una grandissima sensibilità, ultimamente. Io il viaggetto a Roma col pullman scoperto l'avrei evitato, non sarebbe successo niente di così grave. Anzi. Sarebbe stata un'occasione per spiegare ai ragazzi che ci sono cose generali più importanti dei singoli episodi". Così lo psichiatra Paolo Crepet commenta all'Adnkronos i discussi festeggiamenti della Nazionale azzurra dopo la vittoria agli Europei, attraverso un pullman scoperto che ha portato in giro i giocatori creando assembramenti di tifosi, a cui alcuni attribuiscono il raddoppio dei contagi a Roma e in tutto il Lazio.

"Io sono uno sportivo, sono un amante del calcio, ma potevo benissimo fare a meno di vedere Bonucci sopra un pullman. Ce la potevamo fare tutti", chiosa lo psichiatra.