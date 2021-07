Olimpiadi: basket, azzurri pronti per l'esordio con la Germania (2)

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Soddisfatto della preparazione il ct Meo Sacchetti: “Ormai ci siamo quasi. Stiamo facendo il possibile per arrivare pronti all'appuntamento. In questo torneo ogni gara fa la differenza e partire col piede giusto può rivelarsi già decisivo. Vedo i ragazzi molto sereni e allo stesso tempo concentrati. Questo clima ci aiuta e soprattutto ci motiva. Tutti gli atleti al Villaggio sognano una Medaglia e tutti lavorano sodo per ottenerla. Non potrebbe esserci clima migliore per preparare i nostri impegni. Il nostro girone è durissimo: non ci sono squadre deboli e questo rende i pronostici imprevedibili. Siamo certi di poter dire la nostra in ognuna delle tre sfide”.