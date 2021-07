Rai: da 'Tre piani' di Moretti a 'L'Ombra di Caravaggio' di Placido, Rai Cinema svela il listino (3)

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Rispetto alla fruizione dei film in sala Paolo Del Brocco ha aggiunto: “In un periodo così complesso abbiamo protetto il listino di 01 Distribution, resistendo a molte offerte da parte delle piattaforme per far fede ai nostri impegni e tutelare l'esercizio. La sala rimane il luogo centrale per la costruzione dell'immaginario collettivo, della cultura e delle emozioni ed è il perno dell'economia dell'industria cinematografica. Il cinema in sala è sinonimo di identità e noi lavoriamo per mantenere saldo il racconto cinematografico della nostra realtà”.

Di seguito il listino Rai Cinema 01 Distribution: 'After 3' di Castille Landon; 'Tre piani' di Nanni Moretti; 'Marilyn ha gli occhi neri' di Simone Godano; 'Freaks out' di Gabriele Mainetti; 'Per tutta la vita' di Paolo Costella; 'Una famiglia mostruosa' di Volfango De Biasi; 'Diabolik' dei Manetti Bros; 'La befana vien di notte 2 le origini' di Paola Randi; '355' di Simon Kinberg; 'Il bambino nascosto' di Roberto Andò; 'Il lupo e il leone' di Gilles de Maistre; 'Il materiale emotivo' di Sergio Castellitto; 'Qui rido io' di Mario Martone; 'Mondocane' di Alessandro Celli; 'L'ombra di Caravaggio' di Michele Placido; 'Crimine 3' di Massimiliano Bruno; 'Il sesso degli angeli' di Leonardo Pieraccioni; 'Il colibrì' di Francesca Archibugi; 'Killers of the flower moon' di Martin Scorsese; 'Spencer' di Pablo Larraìn.