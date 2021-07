Mostra Venezia: anche Saverio Costanzo nella Giuria presieduta da Bong Joon-ho/Adnkronos

21 luglio 2021 a

a

a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Ci sarà anche l'italiano Saverio Costanzo nella Giuria del Concorso di Venezia 78, il gruppo di esperti designato per assegnare il Leone d'Oro alla 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (1–11 settembre 2021) della Biennale di Venezia diretta da Alberto Barbera. Il presidente della Giuria è Bong Joon-ho (Corea del Sud), regista e sceneggiatore, una delle voci più originali del cinema contemporaneo. È autore di pietre miliari del cinema coreano quali 'The Host' (2006) e 'Mother' (2009). Ha ottenuto la consacrazione definitiva a livello internazionale nel 2019 grazie a 'Parasite', vincitore di una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti quattro Oscar per il miglior film, miglior film internazionale, miglior regista e miglior sceneggiatura originale.

Il resto della Giuria è dunque così composto: Saverio Costanzo (Italia), regista e sceneggiatore, che ha presentato a Venezia 'La solitudine dei numeri primi' (2010), tratto dal romanzo omonimo di Paolo Giordano, Virginie Efira (Belgio/Francia), attrice (tra gli altri, 'Tutti gli uomini di Victoria' ed 'Elle' di Paul Verhoeven), Cynthia Erivo (Gran Bretagna) attrice teatrale e cinematografica, cantante e compositrice ('Il colore viola'), Sarah Gadon (Canada), attrice e produttrice canadese ('A Dangerous Method' di David Cronenberg, presentato in concorso a Venezia nel 2011), Alexander Nanau (Romania), regista fra i più significativi del cinema rumeno, che nel 2019 ha presentato fuori concorso a Venezia 'Collective', che ha ricevuto due storiche nomination agli Oscar.

Menzione a parte merita Chloé Zhao (Cina) la regista, sceneggiatrice, montatrice e produttrice cinese che l'anno scorso ha vinto il Leone d'Oro proprio a Venezia. Da lì, è partita la corsa che ha visto il film della cineasta brillare ovunque, vincendo Golden Globe, Bafta, Dga, Pga Awards e tre Oscar , per miglior regista, attrice protagonista e miglior film. La regista torna a Venezia anche a ritirare simbolicamente il premio vinto lo scorso anno, quando non potè essere presente e dovette collegarsi in streaming per via della pandemia in corso. La Giuria Venezia 78 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.