Parigi, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Continua a crescere la diffusione del coronavirus in Francia, dove la variante Delta risulta dominante e dove i contagi si diffondono rapidamente. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 21mila nuovi casi di Covid-19, come ha riferito il ministro della Salute francese Olivier Veran. ''In aumento anche i ricoveri'', ha detto il ministro parlando di ''centinaia di persone fragili''.