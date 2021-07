M5S: documento attivisti, 'statuto Conte illegittimo, 18 motivi per votare No' (2)

21 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Nel 'Neo M5S' contiano, si legge sempre nel documento, "vengono abolite le libere candidature dal basso e viene creata una struttura di nominati da un nominato"; "non ci sono strumenti di recall per gli iscritti", in "totale contrasto" con quanto deciso agli Stati Generali; il potere di garanzia viene "messo all'angolo" da quello esecutivo: il nuovo statuto di Conte "lega le mani" al garante Beppe Grillo, che - rimarcano gli attivisti iscritti al fronte del 'No' - "risulterà essere una figura assolutamente ridimensionata e senza quasi poteri di intervento".

Nel testo non vengono risparmiate critiche alla struttura del Neo Movimento, "costosissima e burocratizzata": "La scelta di creare tanti comitati inutili, ridondanti e con competenza per certi aspetti anche sovrapponibili, creerà una burocrazia interna rigida, anacronistica e cavillosa che renderà lente e paludose le azioni del MoVimento". Inoltre i vari Comitati nominati da Conte "potrebbero diventare il luogo per tutti gli ex eletti alla ricerca di incarichi e posizioni lavorative che il presidente potrà attribuire in modo esclusivo".