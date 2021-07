Claudio Capriotti compie 70 anni: l'ad di Sic Europe in prima linea per nuove sfide nel settore logistico

21 luglio 2021 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Compie settant'anni Claudio Capriotti. Cavaliere, imprenditore e amministratore delegato e azionista di maggioranza della Sic Europe, azienda leader in Italia nel settore della logistica, ha dedicato tutta la sua vita imprenditoriale e manageriale alle sue aziende e alla logistica. Numerosi gli auguri e gli attestati di stima arrivati dal mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle Istituzioni, a testimonianza della caratura di un uomo che, grazie alla sua visione innovativa, ha contribuito a modernizzare un settore strategico per la vita economica del Paese.

Soprattutto in questo periodo di pandemia, Sic Europe, sotto la guida del Cavalier Capriotti, sta investendo e si sta allargando per dare un segnale di come, in una congiuntura economica difficile, sia fondamentale infondere fiducia nei lavoratori e nei partner e contribuire alla ripresa economica e sociale dell'Italia. E i risultati economici stanno dando ragione alla politica di Capriotti. Il settore della logistica, dal periodo del primo lockdown a oggi, ha del resto assunto sempre maggiore importanza e offre enormi opportunità di sviluppo legate anche alle piattaforme digitali e alle nuove tecnologie. Una sfida che vedrà, come sempre, Sic Europe e Claudio Capriotti in prima linea, come dimostra una storia professionale e imprenditoriale fatta principalmente di innovazione.