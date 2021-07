Calcio: Aida Yespica, 'notizie su di me false e infamanti, querelerò i responsabili'**

21 luglio 2021 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre". Lo fa sapere Aida Yespica tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna, a cui la modella venezuelana ha dato mandato "affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune".

"Le suddette notizie non corrispondono alla verità, ed hanno contenuto gravemente offensivo e diffamatorio -dice la Yespica nella lettera diffusa dai legali- Depositerò anche denuncia- querela innanzi la competente procura della Repubblica chiedendo la punizione di tutti i soggetti che verranno ritenuti responsabili".

Il riferimento della ex modella e showgirl è agli articoli comparsi negli ultimi giorni su alcune testate, italiane e non, in cui viene suggerito il nome della Yespica quale 'protagonista' di una serie di dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che stanno facendo discutere il mondo del calcio.