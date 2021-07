Sport: Vezzali, 'proposto apertura al 75% di impianti all'aperto e 50% al chiuso'

22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all'aperto ed il 50% per quelli al chiuso. Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso, seppure consapevole dell'esigenza di continuare a mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela". Così su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali.