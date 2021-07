22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Decreto legge recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". E' il dl che figura nell'odg del Consiglio dei ministri, dove sono inoltre elencate anche "leggi regionali", "varie ed eventuali".