Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "In occasione del varo della nuova strategia ci siamo impegnati a una comunicazione più facile da comprendere, per questo non sorprendetevi delle differenze con il passato" nell'esposizione delle scelte adottate. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in apertura dell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo.