Bce: Lagarde, 'ripresa va avanti ma incertezze per varianti'**

22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Nell'Eurozona, la ripresa è sulla buona strada, grazie al fatto che sempre più persone sono vaccinate e le restrizioni sono state alleggerite. Abbiamo registrato un rimbalzo nel secondo trimestre e si va verso un forte rimbalzo nel terzo: ma la pandemia continua a gettare un'ombra" su queste prospettive "soprattutto per l'incertezza provocata dalla variante delta che può minacciare la ripresa in alcuni settori come l'ospitalità". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella dichiarazione di apertura dell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio Direttivo. La Lagarde ha spiegato come la stima "è di recuperare nel primo trimestre del prossimo anni i livelli pre-covid ma resta molto da fare prima che i danni della pandemia siano cancellati".