Bce: Lagarde, 'schiacciante maggioranza in Consiglio su guidance per tassi'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "La nuova strategia adottata dalla Bce è la cornice" all'interno della quale saranno definiti gli interventi di politica monetaria "e su quella c'è stata unanimità nel Consiglio direttivo così come sul fatto di rivedere la forward guidance" sui tassi: "non c'è stata unanimità ma una schiacciante maggioranza su come calibrare questa guidance. Comunque, in Consiglio andiamo tutti verso la stessa direzione". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in risposta a una domanda nell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo.