Credito Fondiario: nasce Gardant, gestirà 45 mld di crediti (2)

(Adnkronos) - “Oggi annunciamo la nascita di un soggetto che gestisce già oltre 45 miliardi di euro di crediti e che è già un leader in Italia nell'area del credito distressed", commenta il presidente Valeri. Sono orgoglioso di poter far parte di questo Gruppo così innovativo e ben posizionato su un mercato, come quello italiano, che presenta per il futuro prospettive di crescita davvero interessanti".

Per l'ad Briozzo "la scelta di separare l'attività di debt servicing e debt purchasing da quella strettamente bancaria è funzionale agli ambiziosi obiettivi di business che ci siamo dati in un settore, che continuerà a crescere, a supporto delle banche e dell'economia del paese, liberando risorse economiche altrimenti intrappolate e attirando nuovi capitali. Abbiamo un team di professionisti motivati ed entusiasti, azionisti che ci hanno sempre supportati e partner con cui abbiamo sviluppato alcune tra le soluzioni più innovative viste a oggi. Si chiude una prima fase, per aprirne una seconda che,sono sicuro, sarà ancora più interessante e ricca di soddisfazioni".