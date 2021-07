Diritto Autore: Agcom approva modifiche al regolamento per la tutela

22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, "nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità le modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore, al termine della consultazione pubblica indetta lo scorso ottobre e dopo il positivo vaglio della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico". E' quanto si legge in una nota della stessa Agcom nella quale si sottolinea che "la competenza dell'Autorità è stata ampliata dal Decreto 'Rilancio' ai casi di diffusione illecita di contenuti in rete mediante i servizi di messaggistica istantanea che utilizzano, anche indirettamente, le numerazioni telefoniche degli utenti. Lo stesso Decreto ha inoltre ripristinato la possibilità per Agcom di comminare sanzioni nei confronti di coloro che non rispetteranno gli ordini di rimozione dei contenuti illecitamente diffusi".

Le modifiche "poste a valle della consultazione pubblica mirano a impedire la diffusione di opere digitali rese disponibili in violazione del diritto d'autore, con le medesime procedure e garanzie che hanno contraddistinto l'azione dell'Autorità sin dall'entrata in vigore del regolamento, nel 2014.L'Autorità valuterà caso per caso la sussistenza di un atto di comunicazione al pubblico, così come definito in numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in modo da garantire il rispetto, oltre che dei principi cardine di proporzionalità, gradualità, adeguatezza del suo intervento, anche della riservatezza delle comunicazioni interpersonali, come da disposto dell'articolo 15 della Costituzione".

"La rapidità dei tempi di intervento - conclude la nota - fissato in soli 12 giorni e l'equilibrio delle decisioni dell'Autorità sono stati tra i principali punti di forza dell'attività finora svolta, come riconosciuto dall'intera filiera dell'industria creativa".