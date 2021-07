Milano: Bernardo, 'per Sala periferie sono spot elettorale'

22 luglio 2021 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - "Credo che alla fine" per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le periferie "siano state solo un pensiero fuggevole, uno spot da campagna elettorale". Lo afferma Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra a Milano, dopo il sopralluogo ieri notte a Rogoredo. "Al di là di tagliare i nastri delle opere pensate dal centrodestra, non ci sono risultati. Noi invece insieme li portiamo, perché applicheremo un metodo: prevenzione a 360 gradi e presidi ovunque. La sicurezza è un diritto di tutti perché riguarda la vita", continua.

Bernardo spiega di aver visto "cose inaccettabili nel 2021 in una città come la nostra. Realtà già a mia conoscenza di milanese che vive qui e di medico che per anni ha affrontato temi come il bullismo, le tossicodipendenze". Per il candidato di centrodestra "servono anche iniziative strutturate, politiche attive da parte di chi è eletto per governare la città perché si possa aiutare chi non ha più un tetto, un lavoro, cibo".

In città "c'è un disagio giovanile sempre più diffuso che va risolto con campagne educative fatte in sinergia con tutti gli attori del sociale, a partire dal mondo dell'associazionismo con cui lavoro da anni che è favoloso. Ma servono azioni vere per portare i ragazzi fuori dalla droga, che a Rogoredo regna. Non rapide comparsate elettorali", conclude.