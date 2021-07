Turismo: check in e pagamenti contactless, Covid trasloca online vacanze italiane (2)

22 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Dario Vinciguerra, Ceo di Beddy (Gruppo Zucchetti), osserva che "l'Italia è uno dei paesi in cui già da anni il mercato dei piccoli alberghie delle strutture extra alberghiere è cresciuto maggiormente". "Questo è dovuto principalmente al tessuto imprenditoriale, composto -spiega- da piccole e medie imprese e alle caratteristiche del territorio turistico e immobiliare dove spicca la presenza di case antiche da rivalorizzare, isole, paesi e territori che favoriscono la nascita di piccole strutture in case di nuova costruzione o antiche".

"Scloby storicamente si rivolge a realtà di media dimensioni, ma ci siamo resi conto che soprattutto nel settore alberghiero è fondamentale fornire anche alle piccole realtà servizi digitali semplici e integrati e un supporto semplice. È quello che facciamo grazie all'integrazione tra Beddy e Scloby con soluzioni che grazie al cloud possono essere percepite come un unico servizio" spiega Francesco Medda, Ceo di Scloby (Gruppo Zucchetti).

In manager indica infine che "in questo modo è possibile supportare chi ha deciso di aprire una nuova struttura, aiutandolo in tutto il processo: dagli adempimenti burocratici alla gestione dell'afflusso di ospiti in sicurezza, fino all'opportunità di accompagnare il turista durante tutta la customer experience".