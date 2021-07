Cinema: a Giffoni da oggi i film in concorso

22 luglio 2021 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Entra nel vivo il Giffoni Film Festival. Oggi saranno sottoposte al giudizio dei giurati le prime opere cinematografiche in concorso con il film diretto da Martin Frejc, 'The true adventures of wolfboy' (Usa 2020) per i ragazzi della sezione Generator +13. Nel film, il protagonista Paul soffre di una malattia conosciuta come ipertricosi congenita che gli rende impossibile vivere una “vita normale” e lo fa assomigliare a un “ragazzo lupo”. Ma per il suo 13esimo compleanno un dono inaspettato gli cambia l'esistenza.

Si continua con 'My very own circus' (Canada 2020) regia di Miryam Bouchard per i ragazzi appartenenti alla sezione Elements +10: Laura ha il suo destino segnato: dovrà seguire la tradizione familiare che la vede diventare una circense professionista. Un'insegnante però, le dice che ha un grosso potenziale e che dovrebbe studiare per diventare qualcuno. Bill, il padre spirito libero e legato alla professione di famiglia, accetterà?

Per i piccoli Elements +6, e' il turno di un film tedesco 'Jim button and the wild 13' (Germania 2020) regia di Dennis Gansel: Il Macchinista Lukas e Jim Button continuano le loro fantastiche avventure. Un drago sconfitto la scorsa volta non è nulla in confronto ai pirati “The Wild 13” che vogliono vendetta. Intanto Jim vuole conoscere la verità sulle sue origini e lo fa con i suoi amici d'avventure. Per la sezione Generator +16 'Brother's keeper' (Romania,Turchia 2021) regia di Ferit Karahan: siamo in Anatolia orientale, la storia di due amici Ysuf e Memo, che cercano di vincere gli ostacoli imposti dagli adulti, in un contesto difficile e complicato per due giovani che cercano libertà.